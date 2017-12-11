Полиция: подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке при задержании делал заявления

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Подозреваемый в совершении взрыва в центре Нью-Йорка делал заявления при задержании, сообщил глава городской полиции Джеймс О'Нил.

"Подозреваемый делал заявления, но я пока не буду раскрывать их содержание", — сказал он.

Как ранее сообщила полиция, инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, на теле подозреваемого Акайеда Уллы (Akayed Ullah) было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "сознательно привел в действие".

По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.