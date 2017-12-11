Полиция считает, что взрыв в Нью-Йорке связан с терроризмом

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Взрыв на Манхэттене связан с терроризмом, заявил начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

"Примерно в 7:20 утра (15:20 мск — ред.) имел место связанный с терроризмом инцидент в подземке на 42-й улице между 7 и 8 авеню", — сказал О'Нил.

По информации СМИ, которая ссылается на полицейский источник, подозреваемый серьезно пострадал, но выжил при взрыве самодельного взрывного устройства. Общее число пострадавших составило четыре человека.