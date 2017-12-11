Могерини призвала Израиль не ждать переноса посольств стран ЕС в Иерусалим

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Израилю не стоит ожидать от стран-членов Евросоюза переноса посольств из Тель-Авива в Иерусалим вслед за США, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В понедельник перед встречей с главами МИД стран-членов ЕС израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что все или большинство стран-членов Евросоюза признают Иерусалим столицей Израиля и перенесут туда свои столицы.

"После раунда переговоров с министрами и премьер-министром я могу сказать следующее. Я знаю, что премьер-министр Нетаньяху пару раз высказал ожидание, что другие последуют за решением президента (США Дональда) Трампа о переносе посольства в Иерусалим. Он может ожидать этого от других, потому что со стороны стран-членов ЕС этого не произойдет", — сказала Могерини журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.