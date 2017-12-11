Польша не намерена признавать Иерусалим столицей Израиля

ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Польша не намерена идти по стопам США и признавать Иерусалим столицей Израиля, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский после встречи глав МИД стран ЕС с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Польша не изменит мнения, потому что мы считаем по-прежнему, что этот вопрос должен быть решен на прямых, двусторонних переговорах между израильтянами и палестинцами, основываясь на международном праве, на основе резолюций Совета Безопасности ООН", — цитирует Ващиковского агентство РАР.

Он отметил, что вопрос Иерусалима не был доминирующим на встрече в Брюсселе, и поднял его не Израиль, а президент США. "Вся дискуссия ведется скорее между американцами, Дональдом Трампом, и остальной частью мира, которая признает международное право, которое говорит, что Иерусалим является частью мирных переговоров", — отметил глава польской дипломатии.