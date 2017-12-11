На Чернобыльской АЭС обнаружили обломки вертолета

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На Чернобыльской АЭС нашли обломки вертолета, упавшего во время ликвидации последствий аварии в 1986 году. Об этом сообщается на сайте электростанции.

Часть хвостового оперения с элементами рулевого винта вертолета Ми-8 обнаружили, когда проводился демонтаж настила послеаварийной легкой кровли машинного зала в четвертом блоке ЧАЭС.

Крушение вертолета произошло 2 октября 1986 года при ликвидации последствий аварии на атомной станции. Экипаж Ми-8 выполнял работы по проливу клеящим составом крыш блоков второй очереди ЧАЭС. Машина задела лопастями трос высотного крана и рухнула на землю.

Все четверо членов экипажа Ми-8 погибли. Им был установлен памятник рядом с вертолетной площадкой в городе Чернобыль. "В настоящий момент изучается возможность извлечения и дезактивации элемента хвостового оперения для использования в качестве музейного объекта", — говорится в сообщении на сайте ЧАЭС.