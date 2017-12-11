Установлена личность подозреваемого в организации взрыва в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Полиция установила личность человека, который, предположительно, устроил взрыв в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Что известно о подозреваемом



Корреспондент телеканала, который находится на месте событий, заявил, что знает имя подозреваемого, но не хочет его называть. "Главное, что его знает полиция. Это 37-летний мужчина из Бруклина", — сообщил он в прямом эфире.

UPDATE: Photo shows the 27-year-old Bangladeshi national, who lives in Brooklyn, reportedly inspired by ISIS, he is suspected of setting off a homemade explosive device at the Port Authority. Police currently at his Brooklyn home. pic.twitter.com/W8UxDwxvAB — BREAKING NEWS (@NewsAlertHQ) 11 декабря 2017 г.

Ведущие поинтересовались, родился ли этот человек в Бруклине. Корреспондент ответил только, что у мужчины "иностранное имя".

Позднее Fox News со ссылкой на местные власти передал, что подозреваемый жил в США по меньшей мере семь лет. По данным газеты New York Post, он может быть выходцем из Бангладеш.

Что произошло

Взрыв прогремел сегодня на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню в восточной части Манхэттена рядом с крупным автобусным терминалом. Пострадали четыре человека, включая самого подозреваемого. Травмы не представляют опасности для жизни.

​В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили РИА Новости, что пока не располагают данными о том, ранены ли россияне.

Ход расследования



Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о произошедшем. Расследованием занимаются полиция и ФБР. Устанавливается, действовал ли мужчина в одиночку или у него были соучастники.

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По данным СМИ, преступник с самодельным взрывным устройством, прикрепленным к телу, пытался пройти на станцию метро, но его задержали. Обстоятельства, приведшие к взрыву, пока неизвестны. Тип бомбы не установлен.

Начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил заявил, что инцидент связан с терроризмом. New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что подозреваемый мог находиться под влиянием "Исламского государства"*.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.