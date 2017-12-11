МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу главы Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца о создании к 2025 году Соединенных Штатов Европы. Об этом сообщает Sputnik Deutschland.

В минувший четверг Шульц призвал углубить европейскую интеграцию и к 2025 году сформировать Соединенные Штаты Европы. Политик рассказал о своих планах представить членам Евросоюза соглашение для ратификации. Те страны, которые не согласятся с этим документом, по его мнению, должны выйти из состава объединения.

Глава МИД Германии одобрил идею Шульца, подчеркнув, что ее реализация позволит Европе лучше "представлять интересы граждан" в мире. "Это действительно необходимо", — сказал он.

При этом Габриэль отметил, что политиков нередко упрекают за отсутствие идей, но когда Шульц представил свое видение будущего развития ЕС, его подвергли критике.