Янукович мог вернуть пост президента в 2014 году, считает Яценюк

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович мог законным способом вернуть себе полномочия через суд, если бы вернулся в страну, заявил в суде экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Яценюк в понедельник дает показания в ходе заседания Оболонского районного суд Киева по делу о госизмене против Януковича. На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Новые власти завели на Януковича и других бывших чиновников уголовные дела.

По словам политика, в конституции не предусмотрена процедура действий парламента на случай, если "президент пропал". Яценюк утверждает, что в принятом Радой в феврале 2014 года постановлении нет фразы об отстранении Януковича, но указывается, что в связи самоотстранением и невыполнением обязанностей президента они временно были возложены на главу парламента.

"Если бы ваш подзащитный вернулся в Киев и сказал: "Я не пропал, я не предал украинское государство, я обращаюсь в украинскому парламенту: отмените постановление", либо: "Я обратился к суду, отмените постановление", либо: "Я обратился в Конституционный суд, отмените постановление", — тогда бы он мог теоретически вернуться к своим обязанностям. Однако ваш подзащитный не обратится ни к административному суду, ни в КС. Также ваш подзащитный не был лишен права даже теоретически принимать участие во внеочередных выборах президента Украины", — сказал Яценюк в суде. Он напомнил, что решение Рады возложить полномочия президента на спикера поддержали, в том числе, депутаты Партии регионов, лидером которой был Янукович.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Суд ранее разрешил допросить на заседании свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.