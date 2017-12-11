Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Разрешение палестино-израильского конфликта требует долгосрочных и справедливых договоренностей, отвечающих интересам всех сторон, любые шаги, предвосхищающие это, являются контрпродуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Таким образом, российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси впервые прокомментировал решение США признать Иерусалим столицей Израиля.
"Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима. Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые отвечали бы интересам обеих сторон. И, конечно, эти договоренности должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества", — заявил Путин.