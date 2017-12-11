Власти ДНР отвергли обвинения украинской полиции в обстреле Авдеевки

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики не использует вооружение, запрещенное минскими соглашениями, заявил РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.
"Вооруженные силы республики строго соблюдают достигнутые договоренности. Мы неоднократно об этом заявляли. Также мы неоднократно заявляли о том что не используем вооружение, запрещенное минскими договоренностями ", — сказал РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.
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