Власти ДНР отвергли обвинения украинской полиции в обстреле Авдеевки

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики не использует вооружение, запрещенное минскими соглашениями, заявил РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.

Ранее директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил в Facebook о повреждении в районе Авдеевки в результате обстрела линии электропередачи и контактных сетей железной дороги.

"Вооруженные силы республики строго соблюдают достигнутые договоренности. Мы неоднократно об этом заявляли. Также мы неоднократно заявляли о том что не используем вооружение, запрещенное минскими договоренностями ", — сказал РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.

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