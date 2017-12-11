Цены на сало на Украине бьют рекорды

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На Украине стоимость сала преодолела очередную рекордную отметку, поднявшись с начала года на 68%. Об этом председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал в Facebook.
По его словам, цена на сало меняется в зависимости от региона: житель Тернополя может купить килограмм продукта за 46 гривен, а киевлянину придется заплатить 124 гривны.
"Мы сравнили цены на сало в магазинах нескольких стран и выяснили, что на Украине оно является самым дорогим. На Украине цена на сало в магазине составляла 157,6 гривен за килограмм продукта, в Беларуси — 140,5 гривен, в Литве — 138,1 гривен, а в Польше всего 58,4 гривен", — написал Дорошенко.
Дорошенко также заявил, что украинское сало необходимо признать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Не могу понять, почему ЮНЕСКО еще этого не признало, как оно признало неаполитанскую пиццу, узбекский плов и бельгийское пиво – культурным наследием человечества. Вижу в этом недоработку Министерства культуры", — заключил Дорошенко.