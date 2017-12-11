Цены на сало на Украине бьют рекорды

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На Украине стоимость сала преодолела очередную рекордную отметку, поднявшись с начала года на 68%. Об этом председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал в Facebook.

По его словам, цена на сало меняется в зависимости от региона: житель Тернополя может купить килограмм продукта за 46 гривен, а киевлянину придется заплатить 124 гривны.

"Мы сравнили цены на сало в магазинах нескольких стран и выяснили, что на Украине оно является самым дорогим. На Украине цена на сало в магазине составляла 157,6 гривен за килограмм продукта, в Беларуси — 140,5 гривен, в Литве — 138,1 гривен, а в Польше всего 58,4 гривен", — написал Дорошенко.

Подобные ценовые рекорды эксперт объяснил сокращением поголовья свиней, а также уменьшением объемов пищевых отходов, которые являются основным источником корма для животных.

Дорошенко также заявил, что украинское сало необходимо признать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Не могу понять, почему ЮНЕСКО еще этого не признало, как оно признало неаполитанскую пиццу, узбекский плов и бельгийское пиво – культурным наследием человечества. Вижу в этом недоработку Министерства культуры", — заключил Дорошенко.