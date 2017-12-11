Силовики выпустили более 1,3 тысячи мин и снарядов за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 1,3 тысячи мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение семи дней, сообщил журналистам Руслан Якубов — руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"В период с 4 по 11 декабря украинские силовики 264 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 1,3 тысячи мин и снарядов, что составило около 22 тонны боеприпасов. В результате обстрелов было ранены двое мирных жителей, повреждения получили 33 домостроения", — сказал Якубов.