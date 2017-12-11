Украинские коммунальщики обещают обесточить еще один водоканал в Донбассе

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой неподконтрольную Киеву территорию Луганской области, будет обесточен во вторник из-за долга в размере 162 миллиона гривен (шесть миллионов долларов) за электроэнергию, заявила украинская компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в понедельник.
"Напоминаем, что завтра, 12 декабря, запланировано обесточивание за долги Попаснянского водоканала",- заявила компания на своей странице в Facebook.
При этом в ЛЭО уточнили, что долг Попаснянского водоканала за электроэнергию по состоянию на 1 декабря составляет более 162 миллиона гривен (шесть миллионов долларов). Отмечается, что задолженность сформировалась якобы за счет долгов ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую Киевом территорию
"Планируется, что электроснабжение будет ограничено на мощности водоканала, качающие воду на неконтролируемые Кадиевку, Алчевск, Превомайськ и т.д. Кроме того, ЛЭО будет вынуждено ограничить электроснабжение объектам водоканала, обеспечивающим водой города Попасную, Золотое, Горское",- говорится также в сообщении компании.
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