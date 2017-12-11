Украинские коммунальщики обещают обесточить еще один водоканал в Донбассе

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой неподконтрольную Киеву территорию Луганской области, будет обесточен во вторник из-за долга в размере 162 миллиона гривен (шесть миллионов долларов) за электроэнергию, заявила украинская компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в понедельник.

Ранее ЛЭО сообщила, что из-за долгов отключила энергоснабжение Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей неподконтрольной Киеву территории Луганской области, в частности, часть Луганска и ряд близлежащих населенных пунктов. Кроме того, подконтрольный Киеву Петровский водозабор Попаснянского водоканала без объяснения причин прекратил подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Напоминаем, что завтра, 12 декабря, запланировано обесточивание за долги Попаснянского водоканала",- заявила компания на своей странице в Facebook.

При этом в ЛЭО уточнили, что долг Попаснянского водоканала за электроэнергию по состоянию на 1 декабря составляет более 162 миллиона гривен (шесть миллионов долларов). Отмечается, что задолженность сформировалась якобы за счет долгов ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую Киевом территорию

"Планируется, что электроснабжение будет ограничено на мощности водоканала, качающие воду на неконтролируемые Кадиевку, Алчевск, Превомайськ и т.д. Кроме того, ЛЭО будет вынуждено ограничить электроснабжение объектам водоканала, обеспечивающим водой города Попасную, Золотое, Горское",- говорится также в сообщении компании.

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