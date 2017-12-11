Жизни Януковича на Украине в 2014 году ничего не угрожало, заявил Яценюк

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк дал в Оболонском районном суде Киева показания по уголовному делу против бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, и заявил, что жизни и здоровью Януковича в феврале 2014 года ничего не угрожало.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Новые власти завели на Януковича и других бывших чиновников уголовные дела.

"На тот момент госохрана президента достигала нескольких сотен человек, какой-либо информации об угрозе жизни и здоровью президента Януковича не было. Насколько мне известно, это еще подтверждается тем, что сам лично Виктор Янукович отказался от государственной охраны, что является свидетельством того, что если бы была угроза, он бы не отказался. Если угрозы не было — значит он отказался", — сказал Яценюк, отвечая на вопрос прокурора, существовала ли на период февраля-марта 2014 года какая-либо угроза жизни и здоровью Януковича, которая могла бы вынудить экс-президента покинуть страну.