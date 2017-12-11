В Приднестровье назвали нереализуемым план Кишинева по урегулированию

ТИРАСПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ" заявил, что знаком с основными положениями разработанного в Кишиневе плана урегулирования и считает его нереализуемым.
"Мы тоже знакомы с этим "Видением". Там говорится о том, что основное условие для динамики переговоров – это вывод российских войск и переформатирование миротворческой операции. Это абсолютно нереализуемые условия, потому что это подрывает всю конструкцию региональной безопасности", — сказал Игнатьев.
"Попытка переключить внимание в переговорном процессе на некие квази-планы, квази-проекты связана с попыткой уйти от решения конкретных социально-гуманитарных и экономических проблем", — предположил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.