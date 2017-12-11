В Приднестровье назвали нереализуемым план Кишинева по урегулированию

ТИРАСПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ" заявил, что знаком с основными положениями разработанного в Кишиневе плана урегулирования и считает его нереализуемым.

Ранее молдавские СМИ сообщали, что план урегулирования приднестровского конфликта, разработанный в правительстве Молдавии и получивший название "Видение", будет представлен до конца текущего года. В проекте юридический статус Приднестровья в составе единой Молдавии напоминает статус Гагаузской автономии. В документе также говорится о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и трансформации нынешней миротворческой операции с участием России в гражданскую "мирогарантийную".

"Мы тоже знакомы с этим "Видением". Там говорится о том, что основное условие для динамики переговоров – это вывод российских войск и переформатирование миротворческой операции. Это абсолютно нереализуемые условия, потому что это подрывает всю конструкцию региональной безопасности", — сказал Игнатьев.

Он напомнил, что конфликт до сих пор не урегулирован и существует два основных фактора поддержания мира и безопасности – миротворческая операция и государственность Приднестровья. "Без учета этих важнейших стабилизирующих факторов двигаться куда-то по направлению поиска общей формулы нельзя", — отметил глава МИД непризнанной республики.

"Попытка переключить внимание в переговорном процессе на некие квази-планы, квази-проекты связана с попыткой уйти от решения конкретных социально-гуманитарных и экономических проблем", — предположил Игнатьев.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.