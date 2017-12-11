Люди на автовокзале Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Люди на автовокзале Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о взрыве в Нью-Йорке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент проинформирован о взрыве в Нью-Йорке", — написала она в Twitter.

Кроме того, как сообщил офис мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, в связи с инцидентом для него провели специальный брифинг.

Взрыв прогремел в районе транспортной станции на Манхэттене, пострадал один человек. Источник взрыва выясняется, в целях безопасности идет эвакуация трех веток метро. По данным полиции, в связи со взрывом задержан один человек.