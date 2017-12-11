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Южнокорейские СМИ назвали Олимпиаду "половинчатой" без участия России

16:1611.12.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в ЛозаннеВывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Южнокорейские СМИ с опасением встретили решение МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске "чистых" российских спортсменов к Играм в Пхенчхане. Журналисты пришли к выводу, что без россиян игры будут "половинчатыми" и возможно, даже убыточными. Кроме того, гипотетический бойкот Москвы может навредить планам Сеула наладить отношения с КНДР. Подробнее — в обзоре местной прессы, подготовленном агентством Sputnik.

Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Дальновидные перспективы" для России

Отсутствие России на Олимпиаде может обернуться для организаторов большими проблемами, особенно, если российские телеканалы откажутся транслировать соревнования, пишет "Ренхап".

По словам собеседника издания, чиновника секретариата президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в случае отсутствия российских спортсменов на Играх под ударом окажется сама концепция "Олимпиады мира", которую продвигает глава государства.

© РИА Новости / Григорий Соколов
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В этой связи после новостей с заседания исполкома МОК президент отдал три распоряжения. Оргкомитету соревнований — подготовить заявление с поддержкой решения по россиянам, МИДу — провести закрытые консультации с российскими коллегами и сообщить им о готовности поддержать спортсменов, которые решат поехать в Пхенчхан, Минкульту — заявить о том, что Игры стали бы хорошей возможностью укрепить отношения между странами.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин не раз говорил, что хотел бы видеть на Олимпиаде российских спортсменов, и предлагал использовать Игры в Пхенчхане и Пекине как "возможность построить мир на Корейском полуострове". Поэтому поддержка России, разделяющей это видение и имеющей каналы общения с Пхеньяном, была бы крайне важна. Если же россиян на соревнованиях не будет — то и стимулов у Москвы убеждать северокорейцев ехать в Пхенчан будет гораздо меньше.

Олимпийские кольца в Олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В этой связи, как отметил в интервью газете "Чунан ильбо" другой сотрудник президентской администрации, Сеул планирует добиться рассмотрения "более дальновидных перспектив" в отошении России.

"Не определились"

Особенно актуальным этот вопрос стал на фоне сообщений о том, что Вашингтон "окончательно не определился", отправлять ли своих спортсменов в Пхенчхан. При этом президент США Дональд Трамп на Олимпиаду не собирается.

В своем комментарии "Чосон ильбо" отмечает, что в США всерьез задумываются о том, что к моменту проведения Игр у Северной Кореи может появиться ядерное оружие. Опасения за безопасность американских граждан могут побудить Вашингтон "перейти к действиям". Сеул же по-прежнему рассчитывает, что перенос совместных с американцами учений, которые частично накладываются на завершающий этап Олимпиады, поможет избежать резких действий Пхеньяна.

Олимпиада, очищенная от русских. Пророческий фельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Олимпиада, очищенная от русских. Пророческий фельетон
В этих условиях неудивительно, что Южная Корея пытается вовлечь КНДР в диалог. По данным "Ренхап", Сеул консультирует главу МОК Томаса Баха по вопросу визита в Северную Корею и рассчитывает на успех, хотя сам факт обсуждения этой идеи пока официально отрицается.

Впрочем, есть и пессимисты, полагающие, что возможный приезд северокорейских спортсменов на Олимпиаду едва ли даст толчок к чему-то большему, и Южной Корее следует "понизить ставки" пока не стало поздно.

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