После сообщений о взрыве в Нью-Йорке задержали одного человека

Полицейские в центре Манхэттена после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские в центре Манхэттена после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

НЬЮ-ЙОРК, 11 дек — РИА Новости. Один человек задержан в связи со взрывом в Нью-Йорке, сообщили РИА Новости в управлении полиции.

"Один задержанный находится по стражей. На данный момент есть один раненый", — сказала представитель полиции, не уточняя подробности.

В то же время телеканал WABC сообщил ранее, что при ЧП пострадали несколько человек.

Взрыв прогремел в районе транспортной станции на Манхэттене. Источник взрыва выясняется, в целях безопасности идет эвакуация трех веток метро.

"A possible pipe bomb detonated in a passageway below ground at Port Authority." — @GioBenitez on the scene in New York City: https://t.co/TY0EO39odK pic.twitter.com/mEsCfej4ja — Good Morning America (@GMA) 11 декабря 2017 г.

​