МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал показать, "как умирает президент", сообщает ТСН.

Такое заявление политик сделал в зале суда в Киеве, куда его доставили для избрания меры пресечения. Он призвал своих сторонников собраться у здания суда, а также сообщил, что намерен продолжать голодовку, которую объявил в СИЗО.

"Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать", — сказал Саакашвили.

Политика задержали 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Сторонники Саакашвили отбили его у правоохранителей, после чего устроили митинг в центре Киева. Вновь задержать бывшего грузинского президента удалось только вечером в пятницу. Сам он, попав в СИЗО, объявил бессрочную голодовку. Саакашвили грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.