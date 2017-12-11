МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия никогда не поддержит предлагаемую США и Украиной схему размещения миротворческой миссии в Донбассе, которая фактически приведет к формированию ооновской администрации, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Она (схема) абсолютно не имеет никакого отношения к минскому комплексу мер, скорее, действует в противоход с теми договоренностями, которые закреплены в этом документе. Предлагается, по сути, как министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров сформулировал это, насаждение через ООН некой международной администрации, которая вместо ключевого элемента комплекса мер, а именно диалога между Киевом и Донбассом, заменит ее в плане содержательного решения проблем, которые имеются на юго-востоке Украины", — заявил Лукашевич на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"Поэтому это абсолютно нечто иное, инородное тело, которое, конечно, не встретит никогда нашей поддержки", — добавил дипломат.
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