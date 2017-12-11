МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия никогда не поддержит предлагаемую США и Украиной схему размещения миротворческой миссии в Донбассе, которая фактически приведет к формированию ооновской администрации, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он напомнил, что такую схему озвучивал спецпредставитель США по украинскому урегулированию Курт Волкер.

"Она (схема) абсолютно не имеет никакого отношения к минскому комплексу мер, скорее, действует в противоход с теми договоренностями, которые закреплены в этом документе. Предлагается, по сути, как министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров сформулировал это, насаждение через ООН некой международной администрации, которая вместо ключевого элемента комплекса мер, а именно диалога между Киевом и Донбассом, заменит ее в плане содержательного решения проблем, которые имеются на юго-востоке Украины", — заявил Лукашевич на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По его словам, если реализовать эту схему, "то, совершенно понятно, там не останется места ни специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ни ОБСЕ как таковой. Все в руках будет ооновской администрации".

"Поэтому это абсолютно нечто иное, инородное тело, которое, конечно, не встретит никогда нашей поддержки", — добавил дипломат.