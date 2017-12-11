Иракский лидер шиитов призвал сторонников-ополченцев сдать оружие

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр призвал своих сторонников-ополченцев сдать оружие, выданное государством, после победы над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*).

В субботу премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против группировки ИГ*, в которой вместе с армией участвовало иракское народное ополчение. Ас-Садр впервые стал известен в 2004 году как борец с американским вторжением.

"Постановляю сдать государству оружие государства в кратчайшие сроки", — заявил ас-Садр, обращаясь к своей бригаде "Сарая ас-Салям" ("Отряд мира"), входящей в состав народного ополчения. Речь транслировали иракские телеканалы и опубликовал сайт лидера.

Он также призвал сторонников передать занимаемые ими позиции под контроль сил безопасности Ирака в течение 45 дней, за исключением священного для шиитов города Самарра, где, по его словам, сохраняется "чувствительная" ситуация.

В отношении остальных ополченцев ас-Садр отметил, что оружие должно остаться только в руках государственных органов, и призвал помочь распространению централизованной власти государства на всей территории Ирака, не вмешиваясь в его работу. Ас-Садр призвал не использовать название народного ополчения в выборах в иракский парламент в мае 2018 года.

Народное ополчение — "Аль-Хашд аш-Шааби" было сформировано преимущественно иракскими шиитами в 2014 году для противостояния группировке "Исламское государство"*, захватившей многие районы страны. В 2016 году президент Ирака Фуад Маасум подписал принятый парламентом закон, по которому ополчение вошло в состав вооруженных сил страны и стало подотчетным верховному главнокомандующему премьер-министру Хайдеру аль-Абади.

* Террористическая организация, запрещена в России.