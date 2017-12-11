КС Молдавии одобрил предложение внести в конституцию пункт о евроинтеграции

КИШИНЕВ, 11 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии дал положительное заключение по законодательной инициативе Демпартии о внесении в конституцию страны пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция, заявил глава КС Тудор Панцыру на заседании суда в понедельник.

В сентябре председатель Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк заявил об инициативе внести изменения в конституцию страны, включив в документ пункт о том, что стратегической целью для Молдавии является евроинтеграция. В начале октября парламент принял проект решения о формировании рабочей группы по разработке проекта включения в конституцию этого положения. Партия социалистов Молдавии категорически осудила инициативу. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен блокировать инициативу Демпартии.

Панцыру отметил, что законодательная инициатива об изменении и дополнении конституции была внесена 36 депутатами, и в этой части соответствует положениям статьи 141 (п.1б) конституции. "Законопроект по изменению и дополнению конституции не нарушает пределов пересмотра, предусмотренных в части 2 статьи 142 конституции", — сказал Панцыру.

По его словам, проект по внесению поправок в конституцию может быть рассмотрен парламентом не ранее, чем через шесть месяцев, и не позже, чем через 12 месяцев с момента вынесения решения КС. Для его принятия необходимы голоса не менее двух третей депутатов парламента — 67 из 101.