Корреспондент Sputnik в Йемене неделю не выходит на связь

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Внештатный корреспондент Sputnik в Йемене, захваченный повстанцами-хуситами, уже около недели не выходит на связь, рассказала РИА Новости жена журналиста.

По ее словам, она перестала получать сообщения о муже. "Я ничего о нем не знаю", — заявила женщина.

Последний раз ей удалось коротко поговорить с супругом по телефону 5 декабря. Тогда корреспондент заверил, что он в порядке. Его супруга отмечала, что родные беспокоятся и ждут его возвращения. В семье пятеро детей — старшему 16 лет, младшей три года.

Повстанцы захватили телецентр второго декабря. В здании располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал корреспондент Sputnik. Внутри находились еще 40 журналистов. В знак протеста они объявили голодовку.

Член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Халима Джахаф говорила РИА Новости, что представителей СМИ отпустят после проведения следственных процедур.

Yemen Today считается связанным с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в декабре призвала граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения "Ансар Алла". Канал транслировал выступление Салеха, в котором он запретил лояльным себе военным подчиняться приказам хуситов.

Четвертого декабря стало известно о гибели Салеха в перестрелке с хуситами.