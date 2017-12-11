Латвия и Россия нужны друг другу, заявил Косачев

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Москва приветствует желание Латвии стать проводником развития отношений России и ЕС, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на встрече с послом Латвии в РФ Марисом Риекстиньшем.

Риекстиньш в ходе беседы с Косачевым отметил, что в отношениях России и Евросоюза не хватает взаимопонимания и Латвия готова повлиять на развитие диалога между Москвой и Брюсселем.

"Мы были бы очень рады, если бы Латвия была бы одним из проводников дальнейшего развития отношений между РФ и ЕС. Я абсолютно уверен, что мы друг другу нужны и что мы можем взаимодействовать друг с другом, несмотря на имеющиеся разногласия", — сказал Косачев.

Он отметил, что Москва готова к возобновлению контактов с Сеймом (парламентом) Латвии, "если к этому будет взаимный интерес".

"Будем надеяться, что в конечном итоге наша география, которая для нас общая, будет знаменоваться какими-то конкретными проектами сотрудничества, может быть, даже на уровне добрососедства. Пока до этого, к сожалению, далеко", — отметил сенатор.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

С 2016 года Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.