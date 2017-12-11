Россия никогда не поддерживала и не вооружала "Талибан"*, заявил Лавров

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Россия никогда не поддерживала и не вооружала радикальное движение "Талибан", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается "Талибана", никогда не было никаких доказательств того, что Россия поддерживала "Талибан", как на это указывали некоторые американские чиновники, или того, что мы вооружали "Талибан", — сказал он, выступая с лекцией в Нью-Дели.

Лавров отметил, что Россия вступала в контакт с талибами лишь при двух обстоятельствах – когда российским гражданам или гражданам союзных стран причинялся вред, или же чтобы уговорить талибов сесть за стол переговоров по вопросу о мирном урегулировании в Афганистане.

Однако РФ всегда отмечала, что талибы должны присоединиться к переговорам при уважении критериев, определенных Советом Безопасности ООН, – что они отвергнут терроризм, насилие, прервут связи с террористическими организациями, а также уважительно будут относиться к конституции Афганистана, добавил министр.

* Запрещенная в России террористическая организация