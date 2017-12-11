Снегопад в Бельгии вызвал транспортный коллапс

БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Снегопад стал причиной транспортного коллапса в Бельгии в понедельник: в ряде районов королевства полностью парализованы автомобильное движение и работа городского транспорта, железнодорожные поезда следуют с опозданием.

Утром в Бельгии выпало от 5 до 10 сантиметров снега. По состоянию на 10 часов утра по местному времени (12.00 мск), на бельгийских дорогах зафиксированы пробки общей протяженностью 1,2 тысячи километров – рекордный показатель в уходящем году, сообщили РИА Новости в ассоциации по мониторингу автомобильного движения Touring,. Полиция сообщает о многочисленных ДТП.

Несмотря на то, что синоптики заранее предупреждали о снегопаде, коммунальные власти Брюсселя вовремя не выгнали очистительную технику, из-за чего многие улицы в спальных районах остаются заснеженными.