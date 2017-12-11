МВД ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами на линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Четырнадцать гранатометов и огнеметов, более 1,5 килограмма пластида и боеприпасы нашли сотрудники МВД самопровозглашенной Луганской народной республики в тайнике в подконтрольном ЛНР Первомайске у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

"Сотрудниками полиции выявлен крупный тайник оружия и боеприпасов. Незаконный арсенал хранился в пластиковых бочках, закопанных в земляной пол подвала. Перед вскрытием тайника его тщательно проверили полицейские взрывотехники экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР", — сказали в ЦВО.

По данным МВД, обнаружили и изъяли 14 различных гранатомётов и огнемётов, противопехотные и магнитную мины, гранаты, выстрелы ВОГ-25, семь взрывателей, 13 запалов к ручным гранатам, 1,5 килограмма пластида, сигнальные ракеты, а также около 10 тысяч патронов различного калибра.

"В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к организации схрона. Судя по номенклатуре тайника, он был создан украинскими разведгруппами как долговременная база пополнения припасов групп диверсантов, действующих на территории республики", — добавили в МВД.