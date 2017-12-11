Путин прибыл с рабочим визитом в Египет

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Египет, где планирует обсудить с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

На пути в Египет президент побывал на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

Пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров с президентом Египта будут обсуждены вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Отмечается, что также состоится обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня, прежде всего — по проблематике обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

После переговоров Путин отправится в Турцию, где проведет переговоры с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин и Эрдоган планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики.

Кроме того, Путин и Эрдоган обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование. На прошлой неделе Путин объявил о полном разгроме запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" на обоих берегах Евфрата в Сирии.