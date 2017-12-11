Одно животное — в одной семье: в Кишиневе ограничат число домашних питомцев

КИШИНЕВ, 11 дек – РИА Новости. Любители домашних животных в обозримом будущем должны будут подумать, куда их пристроить. Мэрия Кишинева намерена запретить горожанам содержать несколько питомцев в одной квартире, сообщает Sputnik Молдова.

"Одно животное — в одной семье. Те, у кого их больше, должны будут найти решение проблемы", — заявил информагентству пресс-секретарь столичной администрации Вадим Брынзанюк.

Он пояснил, что мэрия получает много жалоб от горожан, которым не нравится, что у соседей в квартирах содержится несколько животных.

Ранее стало известно, что со следующего года жителей молдавской столицы обяжут платить налог на собак в размере 120-ти леев (около семи долларов).

"Эта такса будет взиматься на одного животного. Деньги будут потрачены на строительство приюта для бездомных собак", — пояснил Брынзанюк.

Пресс-секретарь мэрии также отметил, что часть собранных средств потратят на стерилизацию бездомных собак. Сейчас власти Кишинева расходуют на эти цели 400 тысяч леев ежегодно. Каким образом будет взыматься налог — пока не ясно. Механизм разработают до 1 января, пояснил Брынзанюк. Не исключено, что владельцам собак придется регистрировать своих питомцев в соответствующих органах.

Сотрудник мэрии также отметил, что муниципальный совет Кишинева неоднократно откладывал принятие закона, однако в нынешнем году, это все-таки было сделано.

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