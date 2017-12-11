Дело о подрыве польского автобуса на Украине передали в СБУ

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Уголовное дело о подрыве во Львовской области польского автобуса передали для расследования в Службу безопасности Украины, сообщила РИА Новости начальник отдела коммуникации облуправления полиции Светлана Добровольская.
Неизвестные в ночь на воскресенье повредили взрывным устройством автобус с польскими регистрационными знаками в Львовской области. Польские консульские службы установили, что в автобусе ехала группа из 23 польских туристов, среди которых были чиновники местного самоуправления. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент "провокацией" и пообещал, сделать все, чтобы его расследовать. При этом МИД Польши считает, что подрыв автобуса в Львовской области Украины имел антипольскую направленность.
"Дело передано на расследование в СБ Украины",- сказала Добровольская в понедельник.
"Девятого декабря в 23.36 в селе Сокольники, кольцевая дорога, комплекс "Панская гора", неизвестный мужчина, выйдя из внедорожника марки Toyota, осуществил выстрел в багажный отсек автобуса из РПГ-26. После чего вернулся в автомобиль и уехал с места происшествия в неизвестном направлении", — пишет издание, цитируя источник в Национальной полиции Украины.
Также сообщается, что по данному фактом открыто уголовное дело по статье "террористический акт".