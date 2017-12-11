Соратники Саакашвили пытаются попасть в здание суда, используя пиротехнику

Полицейские и сторонники Михаила Саакашвили у здания суда в Киеве. 11 декабря 2017

Полицейские и сторонники Михаила Саакашвили у здания суда в Киеве. 11 декабря 2017

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили попытались прорваться в Печерский районный суд Киева, где в понедельник должно пройти заседание по избранию политику меры пресечения, произошли столкновения с полицией, передает корреспондент РИА Новости.

Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителям и доставлен в СИЗО. Судебное заседание по избранию Саакашвили меры пресечения назначено на 12.00 (13.00 мск). Генпрокуратура намерена требовать для Саакашвили домашнего ареста.

Полиция перекрыла проходы к зданию Печерского райсуда и не пропускает сторонников Саакашвили и членов его партии "Движение новых сил", которые пришли поддержать политика. Журналисты и участники судебных процессов проходят свободно.

Несколько десятков человек, которые проводят митинг на улице Крещатик неподалеку от здания суда, периодически скандируют "Позор" и требуют пропустить соратников Саакашвили.

В ходе столкновений митингующие взывали петарды и жгли дымовую шашку. В настоящее время ситуация стабилизировалась.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Попав в изолятор, политик объявил бессрочную голодовку.