Литва может повернуться в сторону России, считает эксперт

ВИЛЬНЮС, 11 дек – РИА Новости. В Литве есть опасность спровоцировать людей на протесты. Огромное количество населения республики недовольно нынешним порядком вещей и ждет только повода, чтобы выйти на улицу, заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров в интервью Sputnik Литва.

Эксперт прокомментировал отказ премьер-министра Литвы законодательно поддержать требование убрать или заменить объекты на территории страны, причисленные к "несущим коммунистическую пропаганду". Об этом глава правительства сам рассказал в интервью местной радиостанции.

По словам Шатрова, поддержка подобной инициативы может спровоцировать протесты. Это, в свою очередь, может привести к смене вектора и переориентации страны, например, на Россию.

"Есть огромное количество людей, которые недовольны нынешним порядком вещей, вполне возможно, они ждут только повода для того, чтобы выйти на улицу", — сказал эксперт.

С 2008 года в Литве на законодательном уровне запрещено использовать советскую символику. Исключения сделаны только для ее демонстрации в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и для антикварной торговли.

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