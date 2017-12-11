Лавров назвал ситуацию на Корейском полуострове чрезвычайно напряженной

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове остается чрезвычайно напряженной и может быть решена исключительно политико-дипломатическим путем в русле российско-китайской "дорожной карты", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обменялись оценками положения дел на Корейском полуострове, она чрезвычайно напряженная. Мы считаем недопустимым нагнетать военную напряженность и военную конфронтацию, которая может из пропагандистского состояния перейти в горячее", — сказал он по итогам встречи глав МИД РИК (Россия, Индия и Китай).

По словам Лаврова, в ходе встречи министры подчеркнули отсутствие альтернативы решению данной проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами в русле соответствующей российско-китайской "дорожной карты".