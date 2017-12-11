В Турции трех журналистов могут приговорить к пожизненному заключению

АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Прокуратура Стамбула потребовала приговорить к пожизненному заключению известных оппозиционных турецких журналистов Назлы Ылыджак, Ахмета Алтана и Мехмета Алтана за связи с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в понедельник телеканал NTV.

Ранее Ылыджак и братья Алтан были задержаны по подозрению в причастности к FETO и попытке переворота в июле прошлого года. Суд над ними проходит в Стамбуле. Прокуратура обвиняет их в попытке насильственного изменения конституционного строя.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих. Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.