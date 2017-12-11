В ДНР заявили о задержании силовиками свидетелей обстрела республики

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что силовики задержали двух жителей населенных пунктов Гладосово и Травневое на окраинах Горловки, которые стали свидетелями обстрелов территории ДНР со стороны вооруженных сил Украины.

"Стало известно, что силовики задержали еще двоих местных жителей за то, что они стали свидетелями целенаправленных обстрелов с позиций ВСУ жилых районов населенных пунктов Гольмовский и Зайцево (населенные пункты на окраине Горловки, контролируемые ДНР в непосредственной близости к линии соприкосновения — ред.)", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что подразделения силовиков при удержании населенных пунктов Гладосово и Травневое (они ранее были заняты ополченцами) могут использовать местное население в качестве живого щита.