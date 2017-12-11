В Иране впервые выступит западная группа, играющая электронную поп-музыку

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Немецкая группа Schiller станет первым западным коллективом в жанре электронной поп-музыки, который выступит с концертами в Иране после исламской революции 1979 года.

"Schiller даст пять эксклюзивных концертов в Тегеране 11-15 декабря", — сообщается на сайте группы.

Иранский сайт Tik8, занимающийся реализацией билетов на культурные мероприятия, сообщил об аншлагах на концерты 11 и 12 декабря.

Группа Schiller — музыкальный проект немецкого музыканта Кристофера фон Дайлена, который привлекает для сотрудничества известных вокалистов и музыкантов из Германии и других стран Европы.