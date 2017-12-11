КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Украинский бизнесмен Сергей Курченко подал в суд на президента Петра Порошенко и телерадиокомпанию "Студия 1+1", сообщает интернет-издание "Украинская правда".
Курченко обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации еще 4 октября. Второго декабря суд назначил дату его рассмотрения — 4 апреля 2018 года.
После госпереворота на Украине Генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов.
Его также лишили имущественных прав на футбольный клуб "Металлист" и Одесский нефтеперерабатывающий завод.