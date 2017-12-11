Янукович попросил суд в Киеве вернуть адвокатов из частной компании

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович просит суд в Киеве вернуть отозванных им ранее адвокатов из частной юридической компании, чтобы они вновь представляли его интересы в суде по делу о госизмене, сказано в заявлении, которое зачитал в понедельник его адвокат Виталий Сердюк.

Ранее Янукович отозвал своих адвокатов по эту делу, так как считал, что процесс политизирован. Его интересы в суде представляли государственные адвокаты.

"В ходе рассмотрения данного уголовного производства Оболонским районном судом города Киева был определен список свидетелей со стороны обвинения, подлежащих выходу и допросу в суде… С целью обеспечения моего участия и документирования показаний свидетелей или потенциальных подозреваемых по делу о государственном перевороте привлекаю и уполномачиваю адвокатов адвокатского объединения "Аверлекс" для предоставления мне правовой помощи в полном объеме, включая представительство в судебном процессе", — зачитал Сердюк в суде заявление экс-президента. После этого суд объявил перерыв на 10 минут для того, чтобы доставить еще один стол для новых адвокатов.

После возобновления заседания государственный адвокат Януковича Игорь Ляшенко обратился к суду с ходатайством о прекращении предоставления своих услуг экс-президенту в связи с возвращением частных адвокатов. Председательствующий судья Владислав Девятко отказал Ляшенко, ссылаясь на то, что такое решение может принять только центр бесплатной правовой помощи, который его назначил.

"Предоставление бесплатной правовой помощи прекращается по решению центра по предоставлению такой помощи, поэтому на данный момент вы остаетесь защитников Виктора Федоровича Януковича", — сказал судья.

На данный момент у Януковича четыре защитника по делу о госизмене.