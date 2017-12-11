ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. Очередные совместные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи не способствуют безопасности в регионе в условиях сложившейся ситуации на Корейском полуострове, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее оборонные ведомства в Токио и Сеуле сообщили, что США, Япония и Южная Корея начинают в понедельник двухдневные совместные военно-морские учения на фоне конфронтации с КНДР. Это будут уже шестые по счету аналогичные учения двух стран, уточняет штаб военно-морских сил самообороны Японии.

"Проведение США, Японией и Южной Кореей очередных военных маневров в сложившихся условиях на Корейском полуострове стоят внимания. Ситуация на Корейском полуострове находится в порочном круге постоянного противостояния. Это не благоприятствует безопасности и стабильности в регионе. Если этот порочный круг приведет к хаосу или даже войне на Корейском полуострове, то это, однозначно, не будет соответствовать ничьим интересам", — заявил Лу Кан на брифинге, комментируя учения.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР подчеркнул, что в сложившейся ситуации соответствующие стороны должны в полной мере выполнять требования резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся КНДР, прилагать больше усилий, направленных на поддержание мира и стабильности в регионе, а также постараться вернуть стороны за стол переговоров, а не нагнетать обстановку.

Как объявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, на нынешних учениях будут отрабатываться меры по обмену информацией между военными кораблями трех стран при условных пусках северокорейских баллистических ракет с помощью их компьютерного моделирования. По сообщению штаба военно-морских сил самообороны Японии, "в условиях ухудшения ситуации проведение учений с обменом информацией с американскими и южнокорейскими вооруженными силами о баллистических ракетах (КНДР) направлено на повышение тактического потенциала военно-морских сил самообороны (Японии), а также на укрепление отношений между Японией, США и Республикой Корея".

В учениях в водах близ Японии и Корейского полуострова будут задействованы оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem и южнокорейский эсминец "Соэ Ю Соннён" (Ryu Seong-yong — DDG-993), а также японский конвойный корабль "Тёкай".