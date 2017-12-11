Глава канцелярии президента Польши может возглавить МИД, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский может сменить Витольда Ващиковского на посту министра иностранных дел страны, сообщает агентство РАР со ссылкой на источники в канцелярии главы государства.

В пятницу президент Польши Анджей Дуда принял отставку премьера Беаты Шидло, выдвинул кандидатуру вице-премьера Матеуша Моравецкого на ставшую вакантной должность и поручил ему сформировать кабмин.

По неофициальной информации агентства, в пятницу после церемонии отставки правительства состоялся "долгий разговор" президента, Моравецкого, Щерского и главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, касающийся возможных изменений в составе правительства и сотрудничества канцелярии главы государства с новым кабмином.

"Источники в администрации президента сообщают, что главе кабинета президента поступило предложение занять пост министра иностранных дел в правительстве Моравецкого", — сообщает РАР. По данным агентства, в понедельник Моравецкий представит Дуде новый состав правительства. Голосование в сейме по вопросу доверия новому кабмину запланировано на вторник.

В соответствии с конституцией Польши, президент назначает премьера и других министров в течение 14 дней с момента принятия отставки предыдущего кабмина. После назначения у премьера есть две недели на представление сейму программы действий правительства, после которого нижняя палата польского парламента должна проголосовать по вопросу вотума доверия новому кабинету министров.

Нынешний глава МИД Польши Витольд Ващиковский является одним из самых критикуемых оппозицией министров.