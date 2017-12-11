Политологи считают возможным предотвратить войну на Корейском полуострове

ТОКИО, 11 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Новую войну на Корейском полуострове можно предотвратить, необходимо добиться моратория на разработки КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, считают участники начавшейся в понедельник в Сеуле международной конференции "За безъядерный Корейский полуостров".
"В принципе, не все считают войну неизбежной, хотя много параллелей проводилось с периодом перед Первой мировой войны. Но война не является неотвратимой", — сообщил Толорая о ходе дискуссии.
По его словам, речь шла не о давлении и санкциях в отношении КНДР, а о том, чтобы заинтересовать северных корейцев вести диалог и побудить их идти на взаимные компромиссы.
Участники конференции отметили важность шестистороннего формата переговоров с КНДР, которые велись с 2003 по 2009 годы в Пекине. В ответ на реплику о том, что шестисторонние переговоры "мертвы", Кевин Радд, по словам Толорая, назвал их пребывающими в "коматозном состоянии". А Колин Пауэлл сказал, что на переговорах "шестерки" просто возникли "каникулы".
Так что шестисторонний формат и роль совета безопасности ООН в целом важны для гарантий возможных договорённостей, подчеркнул Толорая.
В то же время участники конференции говорили о недопустимости того, чтобы все переговоры по корейским вопросам сводились только лишь к двустороннему американо-северокорейскому диалогу.