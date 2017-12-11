Политологи считают возможным предотвратить войну на Корейском полуострове

ТОКИО, 11 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Новую войну на Корейском полуострове можно предотвратить, необходимо добиться моратория на разработки КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, считают участники начавшейся в понедельник в Сеуле международной конференции "За безъядерный Корейский полуостров".

Как сообщил РИА Новости по телефону участвующий в дискуссиях представитель Фонда "Русский мир", профессор МГИМО Георгий Толорая, на конференцию в Сеул прибыли около 200 человек, в том числе бывший госсекретарь США Колин Пауэлл и бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд.

"В принципе, не все считают войну неизбежной, хотя много параллелей проводилось с периодом перед Первой мировой войны. Но война не является неотвратимой", — сообщил Толорая о ходе дискуссии.

По его словам, речь шла не о давлении и санкциях в отношении КНДР, а о том, чтобы заинтересовать северных корейцев вести диалог и побудить их идти на взаимные компромиссы.

На конференции серьезно обсуждался вопрос о моратории или заморозке в первую очередь процесса создания межконтинентальной баллистической ракеты как первом шаге решения проблемы. В этом, по мнению профессора, прослеживается аналогия с российско-китайским планом "двойной заморозки" — военных учений со стороны США и Южной Кореи и ракетно-ядерной программы со стороны КНДР.

Участники конференции отметили важность шестистороннего формата переговоров с КНДР, которые велись с 2003 по 2009 годы в Пекине. В ответ на реплику о том, что шестисторонние переговоры "мертвы", Кевин Радд, по словам Толорая, назвал их пребывающими в "коматозном состоянии". А Колин Пауэлл сказал, что на переговорах "шестерки" просто возникли "каникулы".

Так что шестисторонний формат и роль совета безопасности ООН в целом важны для гарантий возможных договорённостей, подчеркнул Толорая.

В то же время участники конференции говорили о недопустимости того, чтобы все переговоры по корейским вопросам сводились только лишь к двустороннему американо-северокорейскому диалогу.