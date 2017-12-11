Россия надеется на наращивание сотрудничества в рамках РИК, заявил Лавров

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Москва рассчитывает на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках формата Россия-Индия-Китай (РИК), в том числе в интересах продвижения на международной арене совместных подходов к обеспечению глобальной и региональной безопасности. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании глав МИД РИК.

По его словам, этот формат стал одним из локомотивов общерегиональных усилий по совершенствованию архитектуры межгосударственных отношений в АТР, которая "должна опираться на принципы всеобъемлющей, равной и неделимой безопасности".

"За прошедшее время достигнуты значительные успехи в расширении числа взаимодействий в тройственном формате. При этом мы не останавливаемся на достигнутом – на трехсторонней встрече в Москве в апреле прошлого года было условлено обогащать деятельность РИК за счёт новых перспективных тем, представляющих взаимный интерес", — отметил министр.

"Россия рассчитывает на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках "тройки", в том числе в интересах продвижения на международной арене совместных подходов к обеспечению глобальной и региональной стабильности и устойчивого развития. Подтверждаем изменённую заинтересованность в уплотнении внешнеполитической координации на ключевых многосторонних площадках, прежде всего ООН, "Группы двадцати", ШОС, БРИКС", — подчеркнул Лавров.