ЕС осудил насилие в отношении евреев на фоне решения США о Иерусалиме

Человек с плакатом во время митинга против решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля перед посольством США в Джакарте, Индонезия. 10 декабря 2017

Человек с плакатом во время митинга против решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля перед посольством США в Джакарте, Индонезия. 10 декабря 2017

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз решительно осуждает нападения на евреев, произошедшие после объявления США решения о признании Иерусалима столицей Израиля, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Худшее, что может произойти сейчас, это эскалация напряженности, насилия, в первую очередь, вокруг святынь, а также в регионе и за его пределами. Позвольте осудить самым решительным образом все нападения на евреев повсюду в мире, в том числе в Европе, а также в Израиле и (нападения) на израильских граждан. Рост напряженности и насилия только воспламенит регион и будет подарком экстремистам", — сказала Могерини журналистам перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.