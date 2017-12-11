Сторонники Саакашвили митингуют в поддержку политика возле суда в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов и митингующие у здания суда по время заседания с участием Михаила Саакашвили в Киеве. 11 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов и митингующие у здания суда по время заседания с участием Михаила Саакашвили в Киеве. 11 декабря 2017

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Митинг сторонников бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проходит возле Печерского районного суда Киева, где в понедельник состоится заседание по избранию политику меры пресечения.

Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителям и доставлен в СИЗО. Судебное заседание по избранию Саакашвили меры пресечения назначено на 12.00 (13.00 мск). Генпрокуратура намерена требовать для Саакашвили домашнего ареста.

Несколько десятков митингующих проводят митинг на улице Крещатик неподалеку от здания суда, непосредственно к зданию суда их не пускает полиция. Они принесли с собой плакаты с лозунгами в поддержку Саакашвили. Также они держат украинские национальные и красно-черные флаги (Организации украинских националистов, боевого крыла "Украинской повстанческой армии", запрещена в РФ).

Среди митингующих ходит мужчина в тюремной форме в черно-белую полосочку. По его словам, он изображает "политического заключенного".

Проходы к зданию суда усиленно охраняют полицейские, они пропускают только людей, у которых в суде запланировано заседание, и журналистов. Обстановка возле суда спокойная.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а, попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.

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