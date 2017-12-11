Сторонники Саакашвили митингуют в поддержку политика возле суда в Киеве

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Митинг сторонников бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проходит возле Печерского районного суда Киева, где в понедельник состоится заседание по избранию политику меры пресечения.
Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителям и доставлен в СИЗО. Судебное заседание по избранию Саакашвили меры пресечения назначено на 12.00 (13.00 мск). Генпрокуратура намерена требовать для Саакашвили домашнего ареста.
Несколько десятков митингующих проводят митинг на улице Крещатик неподалеку от здания суда, непосредственно к зданию суда их не пускает полиция. Они принесли с собой плакаты с лозунгами в поддержку Саакашвили. Также они держат украинские национальные и красно-черные флаги (Организации украинских националистов, боевого крыла "Украинской повстанческой армии", запрещена в РФ).
Среди митингующих ходит мужчина в тюремной форме в черно-белую полосочку. По его словам, он изображает "политического заключенного".
Проходы к зданию суда усиленно охраняют полицейские, они пропускают только людей, у которых в суде запланировано заседание, и журналистов. Обстановка возле суда спокойная.
Шеренги спецназа: как охраняют суд, куда привезли Саакашвили https://t.co/smGWIXuULz #Фотоленты pic.twitter.com/eqhkEfT13I— РИА Новости Украина (@RIANUkraine) 11 декабря 2017 г.
Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а, попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.
МихоМайдан на пределе: в ожидании суда над Саакашвили https://t.co/MbeO160mgj #Аналитика_и_комментарии pic.twitter.com/zQEllEUwqm— РИА Новости Украина (@RIANUkraine) 11 декабря 2017 г.