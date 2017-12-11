ЕС поддерживает международный консенсус по Иерусалиму, заявила Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе. 11 декабря 2017

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе. 11 декабря 2017

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини напомнила, что Евросоюз придерживается международного консенсуса по статусу Иерусалима и не изменит позицию, пока израильтяне и палестинцы не согласуют окончательный статус города.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

"Вы знаете позицию ЕС. Мы считаем, что единственное реалистичное решение конфликта между Израилем и Палестиной состоит в существовании двух государств, столицей которых, и Израиля, и Палестины, является Иерусалим по линии 1967 года. Это наша консолидированная позиция", — сказала Могерини журналистам перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По ее словам, ЕС продолжит "придерживаться международного консенсуса по Иерусалиму, пока окончательный статус города не будет согласован в ходе прямых переговоров сторон".

"И мы надеемся, что стороны могут начать значимые прямые переговоры при поддержке международного сообщества", — заявила Могерини.

Нетаньяху, в свою очередь, выразил надежду на то, что все или большинство стран-членов ЕС признают Иерусалим столицей Израиля.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.