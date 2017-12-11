Большинство стран ЕС признают Иерусалим столицей Израиля, заявил Нетаньяху

БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что все или большинство стран-членов Евросоюза признают Иерусалим столицей Израиля и перенесут туда свои столицы, заявил он журналистам перед встречей с главами МИД стран-членов ЕС.

"Настало время для признания палестинцами еврейского государства, а также признания факта того, что у него есть столица — Иерусалим", — сказал Нетаньяху.

По его словам, "хотя сейчас этого соглашения нет, это произойдет в будущем".

"Я верю, что все или большинство европейских стран перенесут свои посольства в Иерусалим, признают Иерусалим столицей Израиля и начнут с нами работать над безопасностью, процветанием и миром", — заявил Нетаньяху.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе и в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.