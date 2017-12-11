В Израиле арестовали 15 палестинцев, в том числе подозреваемых в терроризме

РАМАЛЛАХ, 11 дек — РИА Новости. Пятнадцать палестинцев были арестованы в результате рейдов в районах Западного берега реки Иордан, говорится в заявлении пресс-секретаря по связям с арабскими СМИ ЦАХАЛ Авихая Адраи, полученном РИА Новости.

"Силы безопасности Израиля в ночные часы арестовали 15 разыскиваемых палестинцев с Западного берега, из которых 11 подозреваются в участии в террористической активности", — сообщил Адраи.

Адраи добавил, что силовики провели рейды в районе Аль-Фараа, выходцем из которого является палестинец, совершивший в воскресенье нападение с ножом в Иерусалиме, и допросили его родственников.

В воскресенье 24-летний палестинец тяжело ранил ножом охранника центральной автобусной станции в Иерусалиме. Полиция при помощи прохожих задержала нападавшего, инцидент был квалифицирован как теракт. Как сообщила служба скорой помощи, охранник был госпитализирован с тяжелым ранением в верхнюю часть тела. После инцидента израильские полиция и спецназ усилили меры безопасности на транспорте в Иерусалиме.

Атака произошла в разгар массовых протестов против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля и возобновила после продолжительного перерыва череду из сотен арабских атак, жертвами которых за последние два года стали порядка 50 израильтян и иностранцев.