ЕС запустит 17 проектов оборонного сотрудничества, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник запустит 17 проектов сотрудничества в области обороны и безопасности, дав старт постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO) в этой области, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В понедельник главы МИД стран-членов ЕС одобрят решение о запуске PESCO.

"Они также идентифицируют 17 конкретных проектов, выполнение которых немедленно запустит постоянное структурированное сотрудничество в области обороны и безопасности", — сказала Могерини журналистам перед министерской встречей.

В ноябре 23 страны-члена ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к реализации PESCO. Позже к ним присоединились Португалия и Ирландия, не участвуют в PESCO только Великобритания, Дания и Мальта. Оно позволяет совместно разрабатывать силы и средства и осуществлять операции в сфере обороны и безопасности.

Ранее сообщалось, что Евросоюз определил 15 пилотных проектов в рамках PESCO, нацеленных на совместную разработку, приобретение и использование сил и средств, а также на проведение операций в сфере обороны и безопасности. В списке предложенных к реализации в рамках PESCO проектов фигурируют создание центра кризисного реагирования, усовершенствование системы морского наблюдения, создание подводных беспилотных аппаратов для поиска и уничтожения мин, обмен информацией и реагирование на кибератаки и куберугрозы, создание европейского логистического хаба с периферийными сетями, упрощение и стандартизация процедур трансграничной военной мобильности, создание центра управления инструкторскими миссиями за рубежом, введение единого медицинского командования и оказание помощи силами военных в условиях катастроф.