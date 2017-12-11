КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили доставили в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. Об этом сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

По информации телеканала "112 Украина", суд примет решение в 11:00.

Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте.

Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. По версии обвинения, организованные политиком акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко. Эти митинги, как считает Гепрокуратура, направлены на свержение государственной власти.

Пятого декабря, после обысков в квартире политика, его пытались задержать. Однако сторонники Саакашвили отбили его у силовиков, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента Петра Порошенко.

На следующий день сотрудники правоохранительных органов пришли в палаточный городок в поисках Саакашвили, но его соратники оказали им сопротивление. Задержать бывшего губернатора удалось только восьмого декабря — его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Попав туда, политик, который до этого простудился, объявил бессрочную голодовку. По словам адвокатов, Саакашвили чувствует себя "хорошо и бодро".

Десятого декабря сторонники политика организовали марш в центре Киева, требуя принять закон об импичменте, затем пикетировали здание СИЗО и отправились к Генпрокуратуре, где также устроили митинг.