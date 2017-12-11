Посол Украины в Минске рассчитывает на обмен пленными в Донбассе до января

МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Переговорный процесс по обмену пленными в Донбассе развивается позитивно, есть надежда на проведение обмена до Нового года, заявил в понедельник в Минске посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

"Нормандским форматом" было четко дано указание решить этот вопрос (обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе – ред.) Было объявлено, что это должно быть сделано до Нового года и рождественских праздников. Пока что трек идет нормально, есть определенные сложности. Но в целом мы с большой надеждой смотрим на то, что обмен состоится", — сказал посол журналистам.

В субботу в Минске прошла встреча советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Как ранее сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров, советники планировали обсудить обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. Представитель ЛНР в гуманитарной группе контактной группы Ольга Кобцева ранее сообщила, что в ЛНР рассчитывают вскоре определить дату обмена. На заседании контактной группы неоднократно отмечали, что стороны работают над тем, чтобы провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников.

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