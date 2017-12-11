Посол Украины в Минске рассчитывает на обмен пленными в Донбассе до января

МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Переговорный процесс по обмену пленными в Донбассе развивается позитивно, есть надежда на проведение обмена до Нового года, заявил в понедельник в Минске посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.
В субботу в Минске прошла встреча советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Как ранее сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров, советники планировали обсудить обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.
Ранее сообщалось, что лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. Представитель ЛНР в гуманитарной группе контактной группы Ольга Кобцева ранее сообщила, что в ЛНР рассчитывают вскоре определить дату обмена. На заседании контактной группы неоднократно отмечали, что стороны работают над тем, чтобы провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников.